Лавров назвав цинічну умову "права на існування" України

В Кремлі зробили чергову «абсурдну заяву» щодо України. На думку очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, Україна «має право на існування» лише за умови, якщо погодиться на вимоги Росії.

Про це Лавров заявив в інтерв’ю телеканалу NBC.

На думку Лаврова, Україна має «відпустити» території, які Росія анексувала, посилаючись на так звані «референдуми» у Криму, на Донбасі та в «Новоросії».

Лавров також додав, що будь-які «гарантії безпеки» для України повинні враховувати «базові інтереси Росії». При цьому він назвав президента Володимира Зеленського «де-факто главою режиму», поставивши під сумнів його легітимність.

За версією Лаврова, повноваження Зеленського як президента нібито закінчилися. Попри це, Лавров заявив, що Путін «готовий до зустрічі» з українським лідером, але для підписання документів потрібне «легітимне обличчя».

У цьому ж інтерв’ю міністр вчерго збрехав, стверджуючи, що удари Росії спрямовані виключно на військові об’єкти, а цивільне населення нібито не страждає.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у блокуванні зустрічі президентів РФ та України, заявивши про нібито «порушення переговорного процесу».

Також заяви Лаврова вивчили аналітики Інституту вивчення війни, які вважають, що кремлівський диктатор особисто є перешкодою для мирних переговорів з Україною.