Лавров назвав умову, за якої Росія може розблокувати українські порти з продовольством

Лавров назвав умову, за якої Росія може розблокувати українські порти з продовольством

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія дозволить вихід заблокованих суден із зерном з українських портів, якщо "Україна вирішить проблему розмінування прибережних вод".

Лавров заявив, що Захід нібито "піариться" на постачані продовольства з України. Мовляв, Росія "давно зробила все від неї залежне, щоб вирішити продовольчу проблему, що виникає у світі".

Про це пише російський "Інтерфакс".

"Для цього (розблокування суден із зерном з українських портів - ред.) необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані", - заявив Лавров.

За його словами, якщо цю "проблему розмінування" буде вирішено, Росія залучить усіх західних колег і забезпечить безперешкодний прохід цих суден у Середземне море і далі до пунктів призначення.

Очільник МЗС Росії заявив, що з російського боку нібито вже давно "гарантовано все, що від них залежить". Натомість західні країни, мовляв, "створили масу штучних проблем і повинні серйозно замислитися, що для них важливіше: робити піар на проблемі продовольчої безпеки або цю проблему вирішувати конкретними кроками".

"Справа за ними", - заявив Лавров.

Зазначимо, до війни 90% українського експорту йшло через порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті. Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

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