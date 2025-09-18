Лавров назвав "винного" у продовженні війни в Україні

Голова МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

У Росії знайшли «винного» у продовженні війни в Україні. Як заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, усе через Європу.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, Москва готова шукати компроміси щодо України, якщо буде забезпечено законні інтереси безпеки РФ.

«ЄС не хоче врегулювання в Україні, бажаючи відродити європейську військову машину та підтримувати загрозу для РФ», — заявив Лавров.

Нагадаємо, Лавров висловився про потенційну участь західних миротворців у війні на боці України. Мовляв, це спричинить «реакцію» з боку РФ.

Мовляв, РФ розцінюватиме західних миротворців як «окупаційні сили», тож вони армія держави-агресорки буцімто «матиме повне право вбивати західних миротворців».

«Західні миротворці в України будуть окупаційними військами і законними цілями для російських військових», — додав Лавров.