Лавров несподівано заявив, що Росія хоче закінчити війну в Україні

За словами очільника МЗС, РФ зацікавлена у тому, щоб це сталося якомога швидше.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано обмовився, що країна-окупант хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Однак повномасштабне вторгнення він називає "конфліктом".

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", під час спільної прессконференції з очільником МЗС Бразилії Мауро Вієйрою Лавров раптово змінив агресивну риторику на "миротворчу".

"Росія зацікавлена в тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидше", - заявив Лавров.

Основні заяви Лаврова за підсумками візиту до Бразилії

Росія зацікавлена у розвитку взаємодії з Бразилією у використанні мирного атома, космічної сфері, сільському господарстві;

РФ та Бразилія намітили графік відновлення роботи двосторонніх інститутів, включаючи міжправкомісію;

РФ вдячна Бразилії за розуміння причин того, що відбувається в Україні, і готовність зробити внесок у врегулювання ситуації;

Росія зацікавлена в тому, щоб український конфлікт якнайшвидше завершився;

Лавров запросив главу МЗС Бразилії відвідати Росію у зручний для нього час.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, проте, перш за все "варто враховувати позицію РФ".

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