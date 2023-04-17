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Лавров несподівано заявив, що Росія хоче закінчити війну в Україні

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Лавров несподівано заявив, що Росія хоче закінчити війну в Україні

Фото: Associated Press

За словами очільника МЗС, РФ зацікавлена у тому, щоб це сталося якомога швидше.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано обмовився, що країна-окупант хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Однак повномасштабне вторгнення він називає "конфліктом".

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", під час спільної прессконференції з очільником МЗС Бразилії Мауро Вієйрою Лавров раптово змінив агресивну риторику на "миротворчу".

"Росія зацікавлена в тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидше", -  заявив Лавров.

Основні заяви Лаврова за підсумками візиту до Бразилії

  • Росія зацікавлена у розвитку взаємодії з Бразилією у використанні мирного атома, космічної сфері, сільському господарстві;
  • РФ та Бразилія намітили графік відновлення роботи двосторонніх інститутів, включаючи міжправкомісію;
  • РФ вдячна Бразилії за розуміння причин того, що відбувається в Україні, і готовність зробити внесок у врегулювання ситуації;
  • Росія зацікавлена в тому, щоб український конфлікт якнайшвидше завершився;
  • Лавров запросив главу МЗС Бразилії відвідати Росію у зручний для нього час.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, проте, перш за все "варто враховувати позицію РФ".

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Дата публікації
Перегляди
11к
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