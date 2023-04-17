Лавров несподівано заявив, що Росія хоче закінчити війну в Україні

За словами очільника МЗС, РФ зацікавлена у тому, щоб це сталося якомога швидше.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано обмовився, що країна-окупант хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Однак повномасштабне вторгнення він називає "конфліктом".
Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", під час спільної прессконференції з очільником МЗС Бразилії Мауро Вієйрою Лавров раптово змінив агресивну риторику на "миротворчу".
"Росія зацікавлена в тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидше", - заявив Лавров.
Основні заяви Лаврова за підсумками візиту до Бразилії
- Росія зацікавлена у розвитку взаємодії з Бразилією у використанні мирного атома, космічної сфері, сільському господарстві;
- РФ та Бразилія намітили графік відновлення роботи двосторонніх інститутів, включаючи міжправкомісію;
- РФ вдячна Бразилії за розуміння причин того, що відбувається в Україні, і готовність зробити внесок у врегулювання ситуації;
- Росія зацікавлена в тому, щоб український конфлікт якнайшвидше завершився;
- Лавров запросив главу МЗС Бразилії відвідати Росію у зручний для нього час.
Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, проте, перш за все "варто враховувати позицію РФ".
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