Лавров оголосив дату початку перемовин Росії зі США щодо свого ультуматиму

Лавров оголосив дату початку перемовин Росії зі США щодо свого ультуматиму

За словами глави МЗС, перемовини відбудуться за участю високопоставлених військовослужбовців.

Переговори Росії та США щодо гарантій безпеки пройдуть відразу після новорічних канікул.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише російський "Інтерфакс".

За його словами, США є головним переговорником, з яким планується проводити основну дипломатичну роботу. Переговори ж відбудуться "відразу після завершення новорічних канікул".

"Головне це, як сказав президент, щоб не було балаканини, щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться, і чим він вміє займатися, а щоб був результат усіх цих дипломатичних зусиль. Результат причому в якийсь певний проміжок часу. Ми жодних ультиматумів не висуваємо", — зазначив Лавров.

Самі ж переговори, за словами глави МЗС, відбудуться за участю високопоставлених військовослужбовців.

Нагадаємо, Лавров накинувся на НАТО та оголосив, що Москва відправить на перемовини військових.

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