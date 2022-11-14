Лавров опинився у лікарні на Балі: в МЗС РФ все заперечують

Глава МЗС РФ Сергій Лавров потрапив до лікарні після зустрічі на саміті G20 на Балі.

Про це повідомляє AP із посиланням на індонезійських чиновників

За повідомленнями джерел видання, Лавров проходить лікування через проблеми з серцем.

Однак в МЗС РФ заперечують цю інформацію.

"Ми тут з Сергієм Вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: з’ясувалося, що він госпіталізований. Це вже, звичайно, вищий пілотаж фейків. Ну, чекайте на світовий эксклюзив", - написала Марина Захарова, речниця МЗС РФ.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на острові Балі.

9 листопада стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не буде на зустрічі "Великої двадцятки", замість нього російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація візьме участь у засіданні G20. Він також звернеться до учасників саміту.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні саме у дні проведення саміту, оскільки у Кремлі люблять символічні дати.

Нещодавно також стало відомо, що світові лідери не братимуть участі в офіційному загальному фото під час зустрічі G20 на Балі через присутність Росії на саміті.

Зеленський за 13 листопада: відновлення на звільненій Херсонщині, запеклі бої на Донбасі, саміт G20

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