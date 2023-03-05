Лавров осоромився в Індії: Жданов розповів, що сталося на конференції Raisina Dialogue

Міністр переконував, що це не Росія напала на Україну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров осоромився під час конференції Raisina Dialogue 2023, що відбувалася в Індії.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як розповів Жданов, за словами Лаврова вийшло, що Росія взагалі "миролюбна країна", яка хоче якнайшвидше завершити війну в Україні. Також він переконував, що це не Росія напала на Україну.

"Я думаю, що це наратив, який йому сказали озвучити. Він отримав директиви від президента Росії", – сказав Жданов.

Він також наголосив, що російський міністр – один із тих, хто має значну роль в агресії РФ проти України.

"Він їздить по світу, намагається домовлятися про постачання зброї та знаходити партнерів для підтримки агресивної політики Росії", – додав Жданов.

Також Лавров під час засідання G20 поскаржився, мовляв, Велику двадцятку "нічого не цікавить, окрім України". А згодом почав взагалі стверджувати, що Росія є "жертвою" у війні.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявляв, що голова російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка. Ба більше, за словами Кислиці, Лавров - жалюгідний.

Також раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен та Сергій Лавров провели першу особисту зустріч від початку війни.

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