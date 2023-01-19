Лавров порівняв росіян із жертвами Голокосту: в МЗС Ізраїлю поставили на місце прихвостня Путіна

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відреагували на цинічну заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, в якій він порівняв росіян із жертвами Голокосту, а політику США - з діями Гітлера. У зовнішньодипломатичному відомстві сказали, що такі порівняння Лаврова є "неприйнятними".

Про це заявив речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаїт, пише місцеве видання ynet.co.il.

Він наголосив, що "будь-яке порівняння між поточними подіями та остаточним планом Гітлера щодо знищення євреїв спотворює історичну правду та завдає шкоди гідності як загиблих, так і тих, хто вижив. Будь-яке таке порівняння має бути відкинуто категорично". Хаїт додав, що "Голокост - найтемніший період в історії людства. Такі порівняння неприйнятні".

Нагадаємо, на цинічні слова відреагували у МЗС України та США. Українське МЗС засуджує висловлювання голови МЗС агресорки Росії Сергія Лаврова, в якому він порівняв міжнародну ізоляцію РФ через війну в Україні із вбивством євреїв у Європі під час Голокосту, сказав речник Олег Ніколенко.

В Білому домі такі висловлювання назвали абсурдними. "Це настільки абсурдно, що на це не варто реагувати, окрім справді образливої манери, в якій він намагався представити нас у термінах Гітлера і Голокосту", - сказав представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

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