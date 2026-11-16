Лавров поскаржився на Трампа: що тепер не влаштовує Москву

Сергій Лавров / © Associated Press

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У відносинах Росії та США зберігається багато суперечностей, а переговори між Москвою і Вашингтоном щодо усунення проблем у двосторонніх відносинах просуваються вкрай повільно.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

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Зокрема, він поскаржився на санкційну політику адміністрації президента США Дональда Трампа. За словами Лаврова, Вашингтон не лише продовжує обмеження, запроваджені за президентства Джо Байдена, а й ухвалює нові.

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«Ось вони зараз ухвалили вже за Трампа нові санкції проти “Лукойлу” і “Роснефти”. Вони продовжують усі байденівські санкції, хоча це, як каже Дональд Трамп, “війна Байдена, а не моя війна”», — заявив Лавров.

Глава російського МЗС також визнав, що переговори зі США щодо усунення так званих «подразників» у двосторонніх відносинах фактично буксують. За його словами, цей процес просувається «ні хитко ні валко».

«Розмовляти зі США не потрібно “з відкритим від захоплення ротом”. Американці такої поведінки не поважають», — заявив він.

Лавров також розкритикував Європу через переговори щодо України

Раніше Сергій Лавров розкритикував прагнення європейських країн активніше долучитися до переговорів щодо завершення війни в Україні.

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Зокрема, він виступив проти позиції ЄС про необхідність спершу досягти припинення вогню, а вже потім переходити до ширшого обговорення європейської безпеки.

За словами Лаврова, європейські країни намагаються долучитися до переговорного процесу, оскільки «розуміють, що поїзд відходить» і хочуть «заскочити на підніжку останнього вагона».

Водночас глава МЗС РФ наголосив, що заявлені Володимиром Путіним цілі війни проти України залишаються незмінними.

Окрім цього, 16 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не підтримує ідею тимчасового перемир’я та має намір продовжувати бойові дії паралельно з переговорами.

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«Ми неодноразово говорили, що не хочемо тимчасового перемир’я, ми хочемо миру на багато років і століть. Тому "спеціальна воєнна операція" продовжується, а переговорний трек — це те, що має до цього миру нас і привести», — заявив Пєсков.

За його словами, Росія також не зацікавлена у паузі, яка могла б дати Україні можливість відновитися. Водночас Пєсков визнав, що переговорний процес залишається тривалим і складним.

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