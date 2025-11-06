Лавров потрапив у немилість Путіна: чим він розгнівив господаря Кремля

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був відсутнім на важливому засіданні Ради Безпеки, скликаному президентом Путіним 5 листопада. Це називають проявом немилості господаря Кремля до свого багаторічного поплічника.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

76-річний Лавров, який понад 20 років очолює міністерство закордонних справ РФ, був єдиним постійним членом Ради безпеки, який пропустив знакове засідання. На цьому зібранні Путін доручив опрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія востаннє проводила в 1990 році.

Окрім того, Лавров втратив статус очільника російської делегації на саміті G20. Цього року її очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін, повідомив у четвер, 6 листопада, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, таке рішення ухвалив Путін.

Видання припускає, що Лавров потрапив у немилість Путіна після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

Як повідомлялося раніше, 21 жовтня головний російський дипломат провів телефонну розмову з Рубіо, під час якої мав обговорити умови майбутнього саміту Путін-Трамп у Будапешті.

Однак після цієї розмови Рубіо рекомендував Трампу скасувати зустріч. Ба більше, ще одним наслідком цієї розмови називають запроваджені США санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу» — перші з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Джерела Reuters, знайомі із ситуацією, розповідали, що причиною стала непримиренна позиція Кремля, який «хотів надто багато» і відмовився від припинення вогню в Україні.

Сам Лавров після невдалої розмови з Рубіо знову заговорив про «нацистський режим» у Києві та вимагав усунути «першопричини конфлікту».

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що його розмова з американським держсекретарем Марко Рубіо пройшла «справді добре», але США «не побачили потреби в особистій зустрічі».