Лавров пожалівся на міжнародну ізоляцію Росії та заговорив про дипломатичний розрив із Заходом

У МЗС РФ скаржаться, що росіянам за кордоном постійно погрожують фізичною розправою.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскардився на утиски росіян за кордоном і заявив, що Росія не бачить сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході.

Про це очільник МЗС РФ заявив на зустрічі з випускниками вишів, вперше прийнятими на дипломатичну службу, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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"Немає сенсу та бажання зберігати колишню присутність у західних країнах. Наші люди працюють за умов, які важко назвати людськими. Їм створюють постійні проблеми та погрожують фізичною розправою. Головне — там немає роботи, відколи Європа вирішила закритися від нас і припинити будь-яку економічну співпрацю. Насильно милий не будеш", — сказав російський дипломат.

Міжнародна ізоляція Росії

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України почала опускатися залізна завіса. Європейський Союз запровадив уже восьмий пакет санкцій. Крім цього, з російського ринку пішла низка відомих іноземних компаній, що вплинуло на економіку країни. Як наслідок, рубль суттєво зріс.

Крім цього, 9 вересня Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Після цього до громадян Росії почали застосовувати загальні правила Візового кодексу. Рішення почало діяти від 12 вересня 2022 року. Серед країн, які не оформлюють візи росіянам, — Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

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