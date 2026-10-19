Лавров цинічно заперечив удари Росії по цивільних об’єктах України

Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито «ніколи не атакувала цивільні об’єкти» в Україні.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі, передають російські ЗМІ.

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«Росія ніколи не атакувала цивільні об’єкти України, за винятком тих, які використовуються для сприяння терактам», — заявив Лавров.

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Водночас він звинуватив Європейський Союз і Сполучені Штати у підриві світової енергетичної стабільності. За словами російського міністра, Москва нібито не зацікавлена у коливаннях цін на енергетичному ринку та виступає за їхню стабільність.

Лавров також відкинув припинення вогню

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення вогню в Україні та не збирається змінювати свої цілі у війні.

«Жодного припинення вогню для того, щоби Зеленського знову привели до тями, накачали зброєю, не буде», — заявив Лавров.

Він також повторив, що позиція Москви щодо України нібито залишається незмінною, та розкритикував оприлюднений у ЗМІ проєкт нового мирного плану. За словами Лаврова, Росія офіційно його не отримувала, однак виступає проти негайного припинення вогню та заморожування фронту.

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На ці заяви відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який заявив, що Кремль відкрито нехтує мирними ініціативами США через недостатній тиск на Росію.

Росія завдала удару по Києву та пошкодила метро

Водночас у ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Київ. Унаслідок удару була пошкоджена станція метро «Чернігівська»: вибухова хвиля пошкодила конструкції, кабельну мережу та колії.

Через падіння уламків поблизу станції також постраждали ходова та контактна рейки. Через це рух червоною лінією метро обмежили: поїзди курсують від «Академмістечка» до «Дарниці», а «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово не працюють. На пошкодженій ділянці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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