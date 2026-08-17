Лавров в істериці погрожує Заходу «знищити все»: у Німеччині зробили гучну заяву

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Попри погрози російської влади, зокрема, крайню заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова «знищити все», країни Заходу продовжать підтримку України.

Про це сказала речниця МЗС Німеччини Катрін Дешауер, повідомляє ntv.

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Вона прокоментувала заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який погрожував партнерам України «знищити все» через ймовірну причетність до ударів України по Росії. Спікерка дипломатичного відомства заявила, що подібні коментарі не є чимось новим.

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Вона наголосила, що Берлін продовжить підтримку Києва у боротьбі проти російської агресії.

«Погрози та заяви проти партнерів ЄС чи НАТО не є чимось новим. Ми враховуємо їх, але нас не залякають — і нас не залякають у нашій підтримці України», — підкреслила вона.

Атаки України по Росії — останні новини

Нагадаємо, у МЗС РФ поскаржилися, що США причетні до атак України по Росії. На тлі підтримки Заходу очільник МЗС РФ Сергій Лавров знову взявся погрожувати союзникам України. Він в істериці заявив, що Росія почне «руйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу».

Тим часом Україна продовжує ударну кампанію по стратегічно важливих цілях Росії. 16 серпня зазнав атаки один із найбільших логістичних хабів Wildberries, який розташований у Коледіно Московської області. Дрони спричинили потужну пожежу. У Fire Point покащали відео, як українські дрони влаштували пекло на хабі Wildberries

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