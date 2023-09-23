Лавров в ООН назвав Захід “імперією брехні” і заявив, що поїде у Пхеньян

Очільник МЗС Росії звинуватив Захід у неоколоніальному мисленні та обмані “глобальної більшості”.
У суботу, 23 вересня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі в ООН назвав країни Заходу “імперією брехні”, а також заявив, що реалізувати мирні ініціативи України “нереально” та повідомив, що поїде продовжувати переговори до Північної Кореї.
Про головні тези промови Лаврова повідомляє Reuters.
Очільник російського зовнішньополітичного відомства звинуватив Захід у неоколоніальному мисленні через спроби залучити так званий Глобальний Південь до підтримки України у війні. За його словами, Захід, який він цинічно назвав “імперією брехні”, обманює “глобальну більшість”.
Лавров також вважає, що запропонований Україною мирний план, а також останні пропозиції ООН щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи є “нереалістичними”.
“Це неможливо реалізувати. Це нереально, і всі це розуміють, але в той же час кажуть, що це єдина основа для переговорів”, - прокоментував він формулу миру із 10 пунктів, яку пропонує Київ.
За словами російського міністра, конфлікт буде вирішено на полі бою, якщо Київ і Захід будуть дотримуватися такої позиції.
Лавров також заявив, що наступного місяця відвідає Пхеньян, щоб продовжити переговори зі своїм колегою на основі нещодавніх домовленостей, досягнутих президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Москві.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського колеги-диктатора Володимира Путіна та заявив, що "впевнений в успіху Росії" у війні.
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