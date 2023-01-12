Лавров вдруге за місяць вирушить до Білорусі: коли і з якою метою

Лавров прямує до Мінська для зустрічі з представниками МЗС Білорусі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вдруге за останній місяць відвідає Білорусь. Візит запланований на 19 січня.

Про це повідомила у четвер, 12 січня, на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За словами Захарової, що Лавров прямує до Мінська для зустрічі з представниками МЗС Білорусі. Більше подробиць вона не розповіла.

Варто зазначати, що в останнє російьський дипломат був у Мінську 19 грудня, тоді також із візитом перебував очільник Кремля Володимир Путін.

Нагадаємо, що 19 грудня російський президент-диктатор Путін вперше від 2019 року приїхав з візитом до Мінська. Разом із ним були міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі. Він наголосив, що Україна готова до сценарію безпосереднього втручання Білорусі у війну.

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