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До Білорусі вдруге за місяць прибув Лавров: з ким планує зустрітися прихвостень Путіна

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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До Білорусі вдруге за місяць прибув Лавров: з ким планує зустрітися прихвостень Путіна

Лавров прибув до Палацу Незалежності у Мінську.

Вранці четверга, 19 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вдруге за місяць прибув до Білорусі. 

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Відповідно до інформації, російський міністр приїхав до Палацу Незалежності у Мінську - це резиденція самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка. Наразі ні російська, ні білоруська сторони не розкривають більше деталей.

Раніше у російському МЗС повідомляли, що прихвостень Путіна прибуде до Мінська, щоб провести переговори із представниками МЗС Білорусі.

Нагадаємо, 19 грудня 2022 року  російський президент-диктатор Путін вперше від 2019 року приїхав з візитом до Мінська. Разом із ним були міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Перегляди
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