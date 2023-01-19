До Білорусі вдруге за місяць прибув Лавров: з ким планує зустрітися прихвостень Путіна

Лавров прибув до Палацу Незалежності у Мінську.
Вранці четверга, 19 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вдруге за місяць прибув до Білорусі.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Відповідно до інформації, російський міністр приїхав до Палацу Незалежності у Мінську - це резиденція самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка. Наразі ні російська, ні білоруська сторони не розкривають більше деталей.
Раніше у російському МЗС повідомляли, що прихвостень Путіна прибуде до Мінська, щоб провести переговори із представниками МЗС Білорусі.
Нагадаємо, 19 грудня 2022 року російський президент-диктатор Путін вперше від 2019 року приїхав з візитом до Мінська. Разом із ним були міністр оборони Росії Сергій Шойгу, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров.
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