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Лавров вилаявся на саміті ОДКБ: "Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1804
Час на прочитання
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Лавров вилаявся на саміті ОДКБ: "Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там"

Фото: Associated Press

Фотограф попросив російського політика стати у іншу позу.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров нагрубіянив фотографам на саміті ОДКБ. Він заявив, що робота фотографа - це не вказувати йому, як ставати. 

Відео у Тwitter поширила соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь. 

Під час фотосесії на саміті ОДКБ Лаврова попросили зайняти іншу позу. Це вкрай не сподобалось російському чиновнику. 

"Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там", - вилаявся Лавров. 

Саміт ОДКБ у Вірменії 

У Вірменії триває саміт ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - ред.). Вірмени негативно сприйняли цю подію та вийшли на масові протести. 

У Єревані відбулися мітинги проти саміту ОДКБ. Протест улаштували активісти та прихильники прозахідного опозиційного альянсу. У натовпі були помітні українські, європейські та американські прапори. Мітингувальники обурені сьогоднішнім візитом російського президента Путіна та білоруського очільника Лукашенка на саміт ОДКБ у Вірменії, й закликали до виходу з цієї організації.

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Дата публікації
Перегляди
1804
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