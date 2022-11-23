Лавров вилаявся на саміті ОДКБ: "Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там"

Голова МЗС Росії Сергій Лавров нагрубіянив фотографам на саміті ОДКБ. Він заявив, що робота фотографа - це не вказувати йому, як ставати.

Відео у Тwitter поширила соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь.

Під час фотосесії на саміті ОДКБ Лаврова попросили зайняти іншу позу. Це вкрай не сподобалось російському чиновнику.

"Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там", - вилаявся Лавров.

Лаврова попросили подвинуться для фото, его ответ: «Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать там чёта»



Гопник как он есть. pic.twitter.com/DahJjTpmoG — Соболь Любовь (@SobolLubov) November 23, 2022

Саміт ОДКБ у Вірменії

У Вірменії триває саміт ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - ред.). Вірмени негативно сприйняли цю подію та вийшли на масові протести.

У Єревані відбулися мітинги проти саміту ОДКБ. Протест улаштували активісти та прихильники прозахідного опозиційного альянсу. У натовпі були помітні українські, європейські та американські прапори. Мітингувальники обурені сьогоднішнім візитом російського президента Путіна та білоруського очільника Лукашенка на саміт ОДКБ у Вірменії, й закликали до виходу з цієї організації.

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