Лавров вилаявся на саміті ОДКБ: "Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там"

Фотограф попросив російського політика стати у іншу позу.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров нагрубіянив фотографам на саміті ОДКБ. Він заявив, що робота фотографа - це не вказувати йому, як ставати.
Відео у Тwitter поширила соратниця російського опозиціонера Олексія Навального Любов Соболь.
Під час фотосесії на саміті ОДКБ Лаврова попросили зайняти іншу позу. Це вкрай не сподобалось російському чиновнику.
"Ваша робота фотографувати, а не вказувати на щось там", - вилаявся Лавров.
Лаврова попросили подвинуться для фото, его ответ: «Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать там чёта»— Соболь Любовь (@SobolLubov) November 23, 2022
Гопник как он есть. pic.twitter.com/DahJjTpmoG
Саміт ОДКБ у Вірменії
У Вірменії триває саміт ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - ред.). Вірмени негативно сприйняли цю подію та вийшли на масові протести.
У Єревані відбулися мітинги проти саміту ОДКБ. Протест улаштували активісти та прихильники прозахідного опозиційного альянсу. У натовпі були помітні українські, європейські та американські прапори. Мітингувальники обурені сьогоднішнім візитом російського президента Путіна та білоруського очільника Лукашенка на саміт ОДКБ у Вірменії, й закликали до виходу з цієї організації.
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