Лавров виступив із новими погрозами Польщі за допомогу Україні

Голова МЗС країни-терористки РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу та країни Балтії у, мовляв, розв'язуванні "жорсткої русофобської кампанії" у 2022 році й пригрозив розірвати дипвідносини.

Про це Лавров заявив на пресконференції 30 січня, цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

Лавров заявив, що минулого року, коли РФ повномасштабно напала на незалежну Україну, а країни Балтії й Польща почали суттєво допомагати Києву і підтримувати українців, відбулася "катастрофічна деградація відносин із Польщею та країнами Балтії". За його словами, взаємодія з усіх напрямків припинена або зведена до нуля.

Російський міністр твердить, що це, мовляв, пов'язано з "жорсткою русофобською кампанією", яку, за його словами, нібито розгорнули, зокрема, і в Польщі.

Лавров також допустив імовірність розриву дипломатичних відносин з Польщею та країнами Балтії, де, на його думку, переважають "антиросійські настрої". Він переконує, що Москва не ініціюватиме цього, але у разі розриву дипломатичних стосунків, за твердженням Лаврова, вся відповідальність ляже на владу цих країн.

"Ці країни намагаються бути опорою будь-яких "антиросійських починань" Заходу", - заявив Лавров, маючи на увазі безпреценденту допомогу Заходу Україні.

Крім того, Лавров заявив, що Москва має намір відстоювати свої національні інтереси і пригрозив "довгостроковими наслідками", у разі "будь-яких дій противників".

Нагадаємо, нещодавно путінський прислужник і головний російський пропагандист Володимир Соловйов знову погрожував Польщі буцімто "взяттям Варшави".

Як повідомляли у Міноборони Польщі, вкрай високою є ймовірність війни за участю Варшави, тож зовнішня та оборонна політика країни має бути спрямованою на зміцнення відносин з однодумцями у всьому світі.

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