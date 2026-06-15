Лавров "визвірився" на європейських послів: що він також заявив про Україну

Лавров про візит європейських послів до Москви / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров «визвірився» на європейських політиків. Зокрема, він заявив, що європейці помилково вважають, що можуть висувати Росії ультиматуми. Зокрема, він заявив, що посли «євротрійки» на зустрічі у Москві не сказали нічого нового.

Лавров «пройшовся» по європейській делегації послів

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував візит до Москви європейських послів, які висловили бажання від країн про посередництво у переговорах.

Лавров відверто «пройшовся» по них та заявив, що європейські лідери дарма вважають, що можуть висувати Росії будь-які ультиматуми:

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«Ми маємо єдину позицію. Європейці в нинішній ситуації роблять помилкові висновки про те, що Росія зараз програє, а Україна перемагає, тому нібито можна висувати ультиматуми, сподіваючись, що Росія ці ультиматуми прийме», — заявив Лавров.

Також він додав, що Путін уже неодноразово висловлювався на цю тему.

«Ці, звичайно, розрахунки зовсім з непридатними цілями, що було підтверджено в ході візиту трьох послів Британії, Франції та Німеччини в наше міністерство. З ними говорив мій заступник, нічого нового вони не принесли. Але нав’язливо намагаються пропонувати свої послуги, явно не бажаючи залишитися осторонь процесу», — додав Лавров.

Американський конгресмен «розніс» погрози Лаврова

Нагадаємо, член Палати представників США Джим Гаймс під час брифінгу в Києві заявив, що погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу дипломатів свідчать про «повний відчай» російського керівництва.

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На думку конгресмена, це пов’язано з втратою позицій РФ на фронті та приголомшливою ціною, яку вона платить за спроби захопити українські території. Він додав, що погрози цивільним і дипломатам є проявом підходу держави, яка звикла до воєнних злочинів, як-от обстрілів лікарень і пологових будинків.

Політик висловив переконання, що українські сили продовжать повертати території найближчими місяцями. Водночас заяви російської сторони матимуть протилежний ефект для Вашингтона й лише посилять підтримку України з боку США. Гаймс запевнив, що разом із сенатором Річардом Блюменталем працюватиме у Вашингтоні над тим, щоб погрози Лаврова трансформувалися в додаткову допомогу для українського народу.

Крім того, конгресмен високо оцінив співпрацю американської та української розвідок, назвавши її надзвичайно важливим внеском у воєнні зусилля. Він також підкреслив, що попри політичну поляризацію всередині США, американське суспільство залишається єдиним у підтримці України.

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