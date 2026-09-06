Лавров заявив про "початок справжньої війни" з Німеччиною: що сталося

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав «початком справжньої війни» звинувачення Німеччини на адресу Москви через інцидент із безпілотником в аеропорту Лейпцига.

Про це очільник російського МЗС заявив в інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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За словами Лаврова, російське керівництво нібито має зробити висновки з останніх заяв та дій німецької влади, які він представив як ознаки підготовки Берліна до конфронтації з Москвою.

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«Це, загалом, за великим рахунком, початок такої війни справжньої», — заявив глава МЗС РФ.

Лавров також згадав скорочення російської дипломатичної присутності в Німеччині, заявивши, що Берлін нібито повторює події, які передували Другій світовій війні.

«Вигнали генеральне консульство з Бонна… „Російський дім“ у Берліні закривають. Я пам’ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці теж свої дипломатичні місії закривали… Вони знову хочуть війни», — сказав російський міністр.

Окремо Лавров висловився про канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, звинувативши його в нібито намірі оголосити Росії війну.

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«Він іде, по суті, нам війну оголошувати. І уроки історії не засвоєні зовсім», — заявив очільник російського МЗС.

Він також використав звичну для російської пропаганди риторику про «нацизм», стверджуючи, що відповідні тенденції нібито знову поширюються в Європі. «Виявилося, що оці метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки», — сказав Лавров.

Водночас глава російського МЗС заявив, що, на його думку, частина нинішніх європейських політиків незабаром може втратити свої посади та вплив. «Їх змиє з цієї вершини європейської політики і народи Європи зроблять правильний вибір», — самовпевнено заявив він.

«Коли це станеться — це інше питання, але, думаю, чекати залишилося не дуже довго», — додав Лавров.

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Варто зазначити, що ці заяви пролунали від представника російського керівництва, яке розпочало повномасштабне вторгнення в Україну. Москва регулярно звинувачує європейські держави в «ескалації» через їхню підтримку України та намагається представити допомогу Києву як загрозу для самої Росії.

Риторика Лаврова щодо нібито «початку справжньої війни» з Німеччиною також вкладається у спроби Кремля посилити страх перед прямим протистоянням Росії та європейських країн і водночас підірвати подальшу політичну та військову підтримку України з боку її партнерів.

Нагадаємо, уряд Німеччини вперше відкрито поклав на Кремль відповідальність за серпневу спробу диверсії в районі аеропорту Лейпциг-Галле, де виявили три начинені вибухівкою дрони поблизу українського літака «Антонов».

Уряд Німеччини вирішив суттєво посилити систему національної безпеки. Зокрема, очільник Міністерства внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт оголосив про плани розгорнути масштабний комплекс заходів для протидії російським диверсіям і захисту ключових об’єктів країни.

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