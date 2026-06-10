Лавров заявив про прохання послів Європи щодо зустрічі: у РФ вже відповіли різкими закидами

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що посли Великої Британії, Франції та Німеччини нібито звернулися із проханням про зустріч із його заступником.

Про це Лавров сказав на зустрічі міністрів закордонних справ ОДКБ, його слова цитують російські ЗМІ.

За словами очільника МЗС РФ, російська сторона готова «послухати» дипломатів.

Реклама

«Послухаємо, просто навіть цікаво, як ці люди будуть викладати що-небудь, що може навести на якісь конструктивні думки. Після того, як керівники цих послів — Мерц, Стармер, Макрон — говорили абсолютно образливі речі про РФ, неодноразово переходили на особистості», — заявив Лавров.

Він також звинуватив Захід у тому, що той нібито «остаточно зруйнував усі системи безпеки в Європі». Лавров додав, що всі важливі договори у сфері контролю над озброєннями було ліквідовано.

«Нам важливо не допустити перетворення того, що раніше називали "спільним євразійським домом", на арену геополітичного протистояння», — сказав очільник МЗС РФ.

Інших деталей щодо можливої зустрічі з послами трьох європейських країн Лавров не надав.

Реклама

Можливі переговори ЄС та Росії: останні новини

Нагадаємо, видання Politico писало, що європейські лідери готові перебрати на себе провідну роль у переговорах щодо припинення повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський у спільній заяві визначили п’ять умов для досягнення справедливого миру.

Водночас Путін заявив, що Росія не відмовлялася від діалогу з Європою, але не довіряє посередникам з антиросійською позицією. Путін також запропонував кандидатуру колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера як «європейського переговірника, якому довіряють у РФ».

Новини партнерів