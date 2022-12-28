Лавров заспокоїв росіян, що нібито США не збираються воювати проти РФ

Росія запросила відповідь у США, чи планують вони розміщувати своїх військових на території України, коли передадуть ПРО Patriot.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що нібито США повідомили Москву, що не мають бажання воювати проти РФ.

Про це сказав голова МЗС РФ Сергій Лавров, йдеться на сайті російського зовнішньодипломатичного відомства.

Зокрема, повідомляється, що нібито Росія запросила відповідь у США, чи планують вони розміщувати своїх військових на території України, коли передадуть ПРО Patriot.

"Нам досить докладно пояснювали, що цього не планується, саме тому що американці не хочуть і не воюватимуть безпосередньо проти Росії", - сказав очільник МЗС РФ.

США планують передати Україні Patriot

В середу, 21 грудня, президент США Джо Байден під час зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot. На думку очільника Білого дому, передавання Patriot не призведе до ще більшої ескалації з Росією.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що доставлення системи Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів.

ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.

ППО Patriot, Українські війська навчатимуться азам керування в США

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