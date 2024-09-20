Лавров заявив про готовність Росії протистояти НАТО ще в одному регіоні планети: про що йдеться 

У РФ підкреслили, що Арктика не є територією НАТО.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п'ятницю, 20 вересня, заявив, що Росія "цілком готова" до конфлікту з НАТО в Арктиці.

Про це пише Politico з посиланням на росЗМІ.

"Ми бачимо, що НАТО активізує навчання, пов'язані з можливими кризами в Арктиці. Наша країна [РФ – ред.] повністю готова захищати свої інтереси у військовій та політичній сфері, а також у питаннях оборонних технологій", – наголосив Лавров.

Видання зазначає, що коментарі очільника російського МЗС "знаменують собою черговий раунд брязкання зброєю з боку Кремля", який останніми роками вже неодноразово використовував ядерний шантаж і погрожував НАТО війною.

Варто зауважити, що вісім країн світу мають територію в Арктиці. Сім з них, за винятком Росії, є членами Північноатлантичного альянсу: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Канада, США та Ісландія.

Проте це не завадило Лаврову попередити своїх арктичних сусідів, що "Арктика не є територією НАТО". Він також заявив, що й інші неарктичні країни, такі як Китай та Індія, мають свої інтереси у найпівнічнішому регіоні земної кулі.

Видання також нагадало, що минулого року один з російських дипломатів погрожував, що в разі розв'язання збройного конфлікту між НАТО та РФ, "першою постраждає" Фінляндія.

А вже на початку поточного року Росія призупинила щорічні внески Арктичній раді після того, як інші її члени бойкотували участь Москви через війну в Україні.

Нагадаємо, як пише Foreign Policy, протягом останніх кількох десятиліть двосторонні й міжнародні угоди між Росією та іншими арктичними державами підсилювали спільну північну безпеку, а також наукові інтереси. Але після повномасштабного вторгнення Росії до України ці домовленості швидко розвалилися.

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