Лавров заявив про посилення співпраці РФ із Китаєм через “диктатуру” Заходу

Лавров заявив про посилення співпраці РФ із Китаєм через “диктатуру” Заходу

Очільник російського МЗС анонсував розширення економічних зв’язків із КНР і наголосив на “спільних інтересах”.

У понеділок, 23 травня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення економічної взаємодії Росії та Китаю, оскільки Захід "займає позицію диктатора".

Про це йдеться на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

"Зараз, коли Захід займає позицію диктатора, наші економічні зв'язки з Китаєм зростатимуть ще швидше. Це, крім прямого доходу до державного бюджету, дає нам можливість реалізовувати плани щодо піднесення Далекого Сходу та Східного Сибіру”, - заявив Лавров.

За його словами, співпраця відбуватиметься у сфері високих технологій, у тому числі в атомній енергетиці.

Очільник російського МЗС відзначив, що Росія має не тільки протяжний кордон з Китайською Народною Республікою, але й “спільні інтереси щодо відстоювання принципів справедливості, багатополярності у міжнародних справах”.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що у разі агресії Китаю проти Тайваню Сполучені Штати можуть піти на пряме військове втручання.

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