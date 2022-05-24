Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лавров заявив про посилення співпраці РФ із Китаєм через “диктатуру” Заходу

Дата публікації
Перегляди
566
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лавров заявив про посилення співпраці РФ із Китаєм через “диктатуру” Заходу

Фото: Associated Press

Очільник російського МЗС анонсував розширення економічних зв’язків із КНР і наголосив на “спільних інтересах”.

У понеділок, 23 травня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив про розширення економічної взаємодії Росії та Китаю, оскільки Захід "займає позицію диктатора". 

Про це йдеться на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

"Зараз, коли Захід займає позицію диктатора, наші економічні зв'язки з Китаєм зростатимуть ще швидше. Це, крім прямого доходу до державного бюджету, дає нам можливість реалізовувати плани щодо піднесення Далекого Сходу та Східного Сибіру”, - заявив Лавров.

За його словами, співпраця відбуватиметься у сфері високих технологій, у тому числі в атомній енергетиці. 

Очільник російського МЗС відзначив, що Росія має не тільки протяжний кордон з Китайською Народною Республікою, але й “спільні інтереси щодо відстоювання принципів справедливості, багатополярності у міжнародних справах”. 

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що у разі агресії Китаю проти Тайваню Сполучені Штати можуть піти на пряме військове втручання.

США попередили Китай про наслідки допомоги Росії у війні з Україною

США попередили Китай про наслідки допомоги Росії у війні з Україною

Читайте також:

Наступна публікація