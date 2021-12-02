Лавров заявив, що обіцянки НАТО прийняти до свого складу Україну - це гра з вогнем

Лавров заявив, що обіцянки НАТО прийняти до свого складу Україну - це гра з вогнем

Лавров також згадав події 2008 року, коли стався збройний конфлікт між Грузією та Росією, яка воювала разом з сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в НАТО граються з вогнем, обіцяючи Україні й Грузії членство в Альянсі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова Лаврова під час пленарної сесії засідання ради очільників МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі.

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"Рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це міна в основу конструкції європейської безпеки... Ті, хто завчено повторює бухарестські тези і каже, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати", — заявив Лавров.

Очільник МЗС Росії також висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що "культивує ілюзію силового вирішення конфлікту".

Лавров також згадав події 2008 року, коли стався збройний конфлікт між Грузією та Росією, яка воювала разом з сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії.

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"Одного разу в серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайтяжчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в сфері безпеки до небезпечної межі", — сказав Лавров.

Очільник російського МЗС також засудив дії Альянсу, заявивши, що "перетворення країн-сусідів РФ на плацдарм протистояння з нею, розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів є категорично неприйнятним".

Нагадаємо, Росія продовжує сконцентровувати своїх військових поблизу українських кордонів. Відтак до тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО) прибула чергова група кадрових російських військових. Росія направили їх на Донбас для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

На допомогу РФ прийшла і Білорусь, яка заявила, що "не залишиться осторонь" у разі загострення конфлікту на Донбасі. Лукашенко відверто висловив підтримку Росії.

Після того Білорусь заявила про спільні навчання з РФ поблизу українських кордонів. У білоруському МЗС Росію назвали основним стратегічним союзником.

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