Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що від 2014 року відносин між Москвою та ЄС насправді не існує. У руйнуванні цих відносин він звинувачує Європу.

Лавров заявив, що "залізна завіса" між Росією та Заходом уже опускається.

Про він сказав на пресконференції в Мінську в четвер, пише російський "Інтерфакс".

"Що стосується "залізної завіси", я згоден з Володимиром Володимировичем (Макеєм - ред.), вона практично вже опускається. Нехай вони (Захід - ред.) тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущений", – сказав Лавров.

Він додав, що від 2014 року відносин між Росією та Європейським Союзом "насправді не існує".

"Нічого дивного в тому, що зараз ці відносини відсутні. Але ми ніколи не закриваємося. Скажу лише, що відтепер і надалі ні американцям, ні ЄС ми вірити не будемо, ми робитимемо все необхідне, щоб не залежати від них у критично важливих галузях", - говорить він.

Раніше ТСН писав, що Лавров збрехав, що окупанти бомбардували начебто ангар зі зброєю у Кременчуці, а торговий центр загорівся внаслідок детонації цих боєприпасів.