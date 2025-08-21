Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва підтримує принципи безпеки, погоджені в Стамбулі 2022 року.

Про це пишуть росЗМІ.

Він назвав пропозиції Європи щодо України «безперспективними» та неприйнятними.

«По суті, Європа пропонує іноземну інтервенцію на частину української території — це абсолютно неприйнятно для Москви», — сказав Лавров.

Лаврова знову «тригерить»

За словами Лаврова, коли і якщо будуть підписані майбутні угоди з Україною, постане питання легітимності українських підписантів.

Він також підкреслив, що Москва очікує продовження співпраці зі США у врегулюванні конфлікту.

Російський міністр закордонних справ також зазначив, що Москва не сприймає європейські спроби впливати на перебіг переговорів і назвав їх «неперспективними».

«Ми сподіваємося, що курс Європи на підрив зусиль щодо врегулювання в Україні провалиться. Росія та США продовжать працювати, як домовилися лідери», — додав Лавров.

Він наголосив, що принципи безпеки, про які йшлося в Стамбулі, залишаються основою позиції Росії.

До того ж, за словами Лаврова, російський президент Володимир Путін нібито готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

За його словами, зустріч можлива, якщо всі ключові питання, що потребують обговорення на найвищому рівні, будуть ретельно підготовлені. Водночас, про які саме питання йдеться, він не уточнив.

Також він не забув знову звинуватити Україну. За його словами, позиція України свідчить про відсутність інтересу до тривалого та стабільного врегулювання конфлікту.

Київ нібито прагне підірвати зусилля щодо мирного врегулювання, які ініціює президент США Дональд Трамп.