Лавров зробив заяву про ядерні випробування РФ

Росія готова відновити випробування — Лавров / © Associated Press

Москва може відновити ядерні випробування, якщо це зробить хоча б одна з інших ядерних держав.

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 11 листопада, передають російські пропагандистські ЗМІ, а також агентство «ТАСС».

За словами Лаврова, Росія пропонує продовжити на рік дію обмежень договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), наголошуючи на «відповідальності великих держав за недопущення ядерної війни».

Очільник МЗС РФ також звинуватив США у можливих планах відновити ядерні випробування з «геополітичних мотивів» і зазначив, що Москва очікує від Вашингтона офіційних роз’яснень щодо його позиції.

Крім того, Лавров послався на заяву кандидата на посаду помічника голови Пентагону, який нібито заявив про наміри «досягати цілей через погрози застосування ядерної зброї».

«Кандидат у помічники глави Пентагону прямо сказав, що на своєму посту збирається досягти цілей загрози застосуванням ядерної зброї», — заявив Лавров.

Нагадаємо, міжнародні експерти зазначають, що нещодавнє зникнення Сергія Лаврова з важливих зустрічей може мати «катастрофічні» наслідки для Росії.

Раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров пропустив засідання Ради безпеки РФ, яке 5 листопада скликав очільник Кремля Володимир Путін. Тому посилилися чутки про його немилість у президента РФ.

До того ж Лавров втратив право очолювати російську делегацію на саміті G20 — замість нього поїде Максим Орєшкін. За даними ЗМІ, дипломат нібито роздратував Путіна невдалою розмовою з держсекретарем США Марко Рубіо.