Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

У Кремлі почали вимагати від США «негайно повернути» своїх громадян, які перебували на борту танкера «Марінера».

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає Clash Report.

«Сполучені Штати не повинні перешкоджати швидкому поверненню російських громадян з судна «Марінера» на батьківщину», — зазначив Лавров.

Реклама

На фоні систематичних порушень прав людини самою Росією її дипломати цинічно закликали США забезпечити «гуманне ставлення» до екіпажу та поважати їхні права.

Що відомо про захоплення танкера

Наприкінці грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели за нафтою. Втім, підсанкційний танкер показав триколор РФ та змусив американський флот відступити.

New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія просила США не чіпати цей танкер.

Згодом стало відомо, що Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців.

Реклама

Проте США все ж провели операцію із захоплення пов’язаного з Венесуелою танкера Marinera, що йде під російським прапором.

У Росії звинуватили США у «піратстві» через захоплення танкера «Марінера».