Лаврова, Бєлоусова та інших міністрів РФ вигнали із зали засідань у Пхеньяні: причина (відео)

Російських чиновників принижують уже навіть у Північній Кореї.

Північнокорейський чиновник вигнав із зали засідань російський міністрів, зокрема Лаврова та Бєлоусова, які зайшли до приміщення до того, як туди увійшов диктатор КНДР Кім Чен Ин.

Кадри інциденту потрапили у пряму трансляцію, яку проводили ЗМІ Північної Кореї.

Першим до зали заходить міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров і зітхає від втоми. Поруч із Лавровим сідають перший віце-прем'єр РФ Денис Мантуров та віце-прем'єр Віталій Савельєв. Також на першому плані видно нового міністра оборони, наступника Шойгу Андрія Бєлоусова. На кадрах також російський віце-прем'єр Олександр Новак, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко та голова "Роскосмосу" Юрій Борисов.

Згодом на відео чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол.

"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили", – відповів хтось з російської делегації.

"Спочатку зайде наш керівник", – пояснив їм представник КНДР.

Після цього інциденту трансляція перервалась.

"За 10 років Росія пройшла шлях від члена "Великої Вісімки" до ізгоя, якого принижують навіть у КНДР", – зазначив український журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, що 18 червня російський диктатор Путін прибув до Пхеньяна для зустрічі з диктатором КНДР Кім Чен Ином. Це перший візит Путіна до столиці Північної Кореї з 2000 року.

Аналітики ІSW пояснили мету візиту російського "фюрера" до свого північнокорейського "колеги".

У свою чергу диктатор Кім Чен Ин заявив, що підтримує російську війну в Україні.

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