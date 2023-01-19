Лавров порівняв росіян із жертвами Голокосту, а політику США - з діями Гітлера: реакція МЗС і США

Українське Міністерство закордонних справ засуджує висловлювання голови МЗС агресорки Росії Сергія Лаврова, у якому він порівняв міжнародну ізоляцію РФ через війну до України із вбивством євреїв у Європі під час Голокосту. Таке порівняння не допоможе Москві уникнути покарання.

Про це заявив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, відомство засуджує "ганебну заяву, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту".

"Голава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання", - наголосив представник МЗС.

Він зауважив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на " глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт". Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів, додав Ніколенко, а також закликав світ відреагувати на чергову заяву Лаврова.

"На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", - підсумував Ніколенко.

До слова, на цинічну заяву російського міністра відреагували у Білому домі, пише Reuters. Представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі назвав це образливим: "Це настільки абсурдно, що на це не варто реагувати, окрім справді образливої манери, в якій він намагався представити нас у термінах Гітлера і Голокосту.

Ізраїль також засудив такі погляди Лаврова. У Європейському єврейському конгресі заявили, що були "вражені" висловлюваннями. "Це спотворення Голокосту на самому базовому рівні. Ми закликаємо Лаврова недвозначно вибачитися і відкликати ці коментарі", - наголосив президент конгресу Аріель Музікант.

Що знову сказав Лавров

Напередодні під час своєї щорічної пресконференції Лавров порівняв дії США та союзників в межах допомоги Україні з "діями Гітлера під час Другої світової війни.

"Так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз США сформували коаліцію з практично всіх європейців, що входять до НАТО та й не тільки, із членів ЄС та через Україну за довіреністю ведуть війну проти нашої країни з тим самим завданням — остаточного вирішення "російського питання", - заявив міністр агресорки РФ.

За його словами, "так само, як Гітлер хотів остаточно вирішити "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків не тільки з Польщі та Прибалтики, але й набагато розумніших, вони однозначно кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки".

До слова, це не вперше голова МЗС дозволяє собі цинічні заяви. У травні 2022-го він назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами". Тако він повторив кремлівську пропаганду, що в Україні діють нацисти і заявив, що в Адольфа Гітлера було єврейське походження.

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