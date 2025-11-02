Лавина накрила групу альпіністів, загинули п’ятеро людей

Гори / © Pixabay

У Південному Тіролі, на півночі Італії, лавина зійшла під час сходження групи туристів із Німеччини. Унаслідок трагедії загинули п’ятеро людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Стихія накрила дві групи альпіністів, які піднімалися на вершину Фертайншпітце заввишки 3345 метрів у гірському масиві Ортлес. Спершу рятувальники повідомляли про трьох загиблих і двох зниклих безвісти, однак згодом підтвердили смерть усіх п’яти постраждалих.

За інформацією італійської гірсько-рятувальної служби, перша група, до складу якої входили троє людей, була повністю засипана снігом — ніхто з них не вижив. У другій групі двом альпіністам вдалося врятуватися, але ще двоє опинилися під сніговими масами й загинули.

Пошуково-рятувальні роботи на місці події тривали кілька годин. До операції залучили вертольоти та спеціально навчених собак.

Південний Тіроль вважається популярним серед альпіністів і лижників регіоном, особливо серед туристів із Німеччини. Найвищою точкою масиву є гора Ортлес, висотою 3905 метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки та закликає туристів утриматися від походів у гори.