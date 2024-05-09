Лайнер для нудистів вирушить у великий круїз: які правила "голого раю" (відео)

Туристам не доведеться брати з собою великі валізи.

Туристична компанія Bare Necessities об'єдналася з Norwegian Cruise Line, щоб запустити круїз для нудистів.

Про це повідомляє CNN.

11-денна подорож з Маямі до Карибського басейну запланована на 295-метровому лайнері Norwegian Pearl у лютому 2025 року.

Із такими пунктами призначення, як Багамські острови, Пуерто-Рико та Сен-Мартен, "великий нудистський човен" обіцяє "єдиний в житті досвід" для тих, хто підніметься на борт.

"Як завжди, ми раді надати вам розкіш вирішувати, що НЕ вдягати", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії Bare Necessities.

Ціни на каюти за двомісного розміщення стартують приблизно від $2000 і зростають до $33155 за віллу з трьома спальнями. Norwegian Pearl вміщує 2 300 пасажирів.

Серед зручностей для клієнтів шведський стіл просто неба, де можна пообідати голяка. Втім, іноді гостям все ж доведеться одягатися. Так, вони повинні будуть дотримуватися цього правила під час перебування в їдальнях на борту корабля. Також вони мають сідати на рушник в каюті, на палубі біля басейну і в буфеті, якщо вони "з голим низом чи в стрингах".

Тим часом, "пестощі або недоречні дотики заборонені", так само як і "перебування в оголеному вигляді перед іншими суднами в порту".

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Bare Necessities також заборонила носити спіднє, "фетишистський одяг", а також фото- і відеознімання інших крейсерів без їхньої згоди.

"Наша місія полягає в тому, щоб надавати розслаблювальні, розважальні та корисні для здоров'я можливості для відпочинку, які пропонують незагрозливе, природне середовище, де можна відчути вдячність, подив і сумісність природи і неприкрашеної людської форми", - йдеться в повідомленні.

Круїз вирушить у подорож 3 лютого наступного року.

Нагадаємо, круїзний лайнер залишив літню пару в іншій країні. Вони намагалися наздогнати свій корабель.

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