Лайнер, на якому спалахнув хантавірус, прибув у порт: що буде з пасажирами

Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, прибув до порту Гранаділья на іспанському острові Тенерифе, де розпочнеться евакуація пасажирів і частини екіпажу.

Про це пише Reuters.

За даними іспанських чиновників, усі пасажири, які не мають симптомів інфекції, пройдуть тестування перед висадкою на берег. Їх доправлятимуть до суші невеликими човнами, після чого автобусами перевезуть до аеропорту для подальших рейсів у країни призначення.

Європейське агентство з безпеки здоров’я раніше класифікувало всіх пасажирів як контактів високого ризику. Початок евакуації очікується вранці, першими на берег мають зійти громадяни Іспанії.

Тридцять членів екіпажу залишаться на борту судна, яке згодом вирушить до Нідерландів для дезінфекції.

За даними ВООЗ, на лайнері захворіли щонайменше вісім людей, троє з них померли. Хантавірус зазвичай передається через гризунів, у рідкісних випадках — між людьми. В організації зазначають, що ризик для загального населення залишається низьким, однак на борту судна він оцінюється як помірний.

Як ми повідомляли, на борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані стався спалах небезпечного хантавірусу, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей. Судно прямувало з Аргентини до Кабо-Верде. Серед інфікованих зафіксували один підтверджений і кілька ймовірних випадків зараження. Вірус міг поширитися або через гризунів, або від людини до людини. Лайнер вирушив до Канарських островів, частину хворих евакуювали до лікарень у різних країнах.

Стало відомо, що на борту судна є п’ятеро громадян України — вони є членами екіпажу. Наразі стан здоров’я українців оцінюють як задовільний.

Відомо, що смертельна інфекція вже підбирається до українських кордонів. Так, карантин вперше запроводили у Польщі. Одна особа наразі перебуває під контролем через ймовірний контакт із пасажиркою лайнера. На щастя, пацієнт поки що не має жодних симптомів, проте лікарі спостерігатимуть за його станом щонайменше сім днів.

