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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Лайнер змінив курс заради порятунку: що сталося в Північному морі

Густий дим здіймався над рибальським судном у Північному морі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Лайнер змінив курс заради порятунку: що сталося в Північному морі

Лайнер Aida / © Bild

Екіпаж круїзного лайнера Aida врятував чотирьох рибалок, чиє судно загорілося в Північному морі. Інцидент стався під час рейсу з німецького Кіля до норвезького Бергена.

Про це повідомляє Bild.

Близько 14:30 капітан лайнера Міхаель Шмідт повідомив пасажирам, що судно отримало сигнал лиха. Оскільки круїзний лайнер перебував найближче до місця події, екіпаж вирішив змінити курс і вирушити на допомогу.

Приблизно через пів години Aida дісталася рибальського судна, яке палало. На той момент над ним уже здіймався густий дим.

Четверо рибалок встигли залишити охоплене вогнем судно та перебратися на рятувальний пліт. Екіпаж круїзного лайнера спустив на воду два рятувальні човни, один із яких доправив чоловіків на борт Aida.

За словами капітана, усі четверо врятованих почуваються добре.

Нагадаємо, раніше йшлося про літак, який впав у море з висоти 10 км. Пілот перед катастрофою зробив важливу заяву.

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