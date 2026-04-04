Лазери замість ракет: британський Королівський флот показав нову зброю проти дронів

DragonFire

Королівський флот Великої Британії пришвидшує впровадження лазерної зброї на бойових кораблях. Йдеться про інтеграцію системи DragonFire на есмінцях протиповітряної оборони, що свідчить про новий етап розвитку морської війни із переходом від дорогих ракет до енергетичних рішень.

Про це повідомляє Interestimg Engineering.

Що відомо про DragonFire

Лондон планує встановити високоенергетичні лазери на есмінцях типу 45 вже до 2027 року. Такий графік значно швидший за попередні оцінки та пов’язаний із зростанням загроз, зокрема масовим використанням дронів на полі бою.

Контракт на виробництво уклали з компанією MBDA наприкінці 2025 року. Спочатку системами планують оснастити щонайменше два кораблі після успішних випробувань на полігоні Гебриди. У березні 2026-го британський уряд підтвердив нові строки — їх скоротили приблизно на п’ять років.

Першим носієм DragonFire стане есмінець типу 45, а надалі кількість таких кораблів зростатиме вже на ранніх етапах розгортання.

Експерти наголошують: швидкість впровадження має критичне значення, адже розвиток безпілотників випереджає традиційні оборонні програми. Саме тому нові рішення намагаються вводити максимально оперативно.

Лазерна система DragonFire призначена для ураження цілей на близькій дистанції — насамперед дронів і мінометних снарядів. Такі загрози часто застосовуються масово і коштують дешево, тоді як перехоплення ракетами обходиться у сотні тисяч доларів за один запуск.

Натомість лазер дозволяє вести вогонь без перезаряджання — доти, доки є електроенергія. Крім того, система може застосовуватися проти малих човнів і окремих типів боєприпасів.

«Система посилює багаторівневу оборону, додаючи економічно ефективний варіант боротьби з масовими загрозами», — пояснив Жерома Брахі, оборонний аналітик та документаліст з Army Recognition.

Головна перевага — в економії

Один «постріл» DragonFire оцінюють приблизно у 10 фунтів стерлінгів, що у рази дешевше за традиційні засоби перехоплення, як от ракети.

Есмінці типу 45 вже оснащені сучасною системою ППО Sea Viper із ракетами Aster, а також радарами SAMPSON і S1850M. Лазер стане додатковим, некінетичним рівнем оборони, що дозволить зменшити залежність від ракет і спростити логістику.

Фахівці називають таку зброю «майже безкінечним магазином», адже обмеження визначаються не кількістю боєприпасів, а енергетичними можливостями корабля.

Подібні розробки ведуть і у США, щоб ефективно протидіяти дешевим масовим загрозам, не витрачаючи ресурси на дорогі ракети.

Таким чином, лазерна зброя поступово переходить із категорії експериментальних технологій у реальний інструмент сучасної війни на морі.

Раніше ми писали про лазерну систему Sunray. За словами експерта Богдана Долінце, вона має обмежену дальність дії та ефективна переважно проти близьких і повільних цілей, таких як дрони. Її робота залежить від погодних умов — туман, дощ або дим суттєво знижують точність і потужність ураження. Для стабільного використання потрібні великі енергетичні ресурси, що ускладнює масштабне розгортання. Лазер не здатен одночасно відбивати масовані атаки, як це роблять сучасні системи ППО з ракетами. Тому такі комплекси можуть лише доповнювати класичну протиповітряну оборону, але, на жаль, не замінити її повністю.