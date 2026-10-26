Ле Пен розпочала свою президентську кампанію на тлі протестів у Франції: які має шанси

Марін Ле Пен / © Associated Press

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Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку називають однією з головних претенденток на перемогу на президентських виборах наступного року, офіційно оголосила про початок своєї кампанії.

Про це повідомляє Reuters.

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На тлі масових протестів у Франції Ле Пен представила себе політикинею, яка найкраще підходить для подолання, за її словами, дедалі гостріших економічних, соціальних проблем і криз у сфері безпеки.

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«Ми переживаємо не кінець світу, а кінець одного світу — їхнього світу», — заявила вона, коментуючи позицію своїх політичних опонентів.

Для першого передвиборчого виступу Ле Пен обрала Орлеан.

Виступаючи перед прихильниками, які вітали її вигуками, політикиня пообіцяла запровадити політику «нульової толерантності» до правопорушень. За її словами, першочерговим обов’язком держави є відновлення безпеки.

Як зазначає Reuters, вуличні заворушення сприяли посиленню позицій Ле Пен. Опитування громадської думки, оприлюднене в неділю, засвідчило, що її підтримують від 32% до 33,5% виборців.

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Її найближчий суперник — лідер ультралівої політичної сили Жан-Люк Меланшон — набрав 17%.

Водночас традиційні політичні партії втрачають підтримку виборців, які дедалі частіше схиляються до радикальніших політичних сил.

Раніше повідомлялося, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен зміцнила свої позиції напередодні президентських виборів 2027 року.

Ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував намір Марін Ле Пен припинити фінансову допомогу Україні.

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