Марін Ле Пен / © Reuters

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Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що не буде їздити за кордон під час президентських перегонів, в тому числі не буде зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським у Києві, попри те, що раніше допускала таку зустріч.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу France 2.

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Ле Пен пояснила, що в ході своїх попередніх перегонів вона зрозуміла, що не слід їздити за кордон.

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«Я думаю, що не робитиму жодних закордонних поїздок. Це усвідомлене рішення», — пояснила французька політикиня, відома своїми антиукраїнськими заявами.

Ле Пен пояснила, що має намір відмовитись від закордонних візитів на весь період передвиборчої кампанії, тому не планує відвідувати Україну, попри те, що про це раніше писали західні ЗМІ. Вона також підтвердила свою позицію проти продовження фінансової допомоги Україні.

У її команді додали для Le Monde, що Ле Пен не здійснюватиме жодних міжнародних поїздок з цього моменту до виборів 18 квітня та 2 травня 2027 року. Окрім «виняткових подій», уточнило її оточення, та її епізодичних поїздок до Брюсселя для зустрічей з європейськими партнерами з праворадикального «Альянсу європейських національних рухів».

Саме в столиці Бельгії лідерка ультраправих запропонувала зустрітися з Володимиром Зеленським 13 листопада. За данми видання, двома тижнями раніше президент України запросив її до Києва, але безуспішно.

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Зрештою, Марін Ле Пен погодилася на зустріч з послом України у Франції 16 листопада, щоб підтвердити свою обіцянку припинити будь-яку фінансову допомогу, пряму чи через Європейський Союз, протягом шести місяців після її прибуття до Єлисейського палацу у разі перемоги, зводячи підтримку Франції до «пожертвувань обладнання, гуманітарної допомоги та набагато активнішої дипломатії».

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