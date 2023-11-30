"Leave me alone, please": Лавров на засіданні ОБСЄ влаштував істерику через бойкот (відео)

До бойкоту України приєдналися країни Балтії та Польща.

Під час виступу голови МЗС Росії Сергія Лаврова в ОБСЄ делегати декількох країн, зокрема України, вийшли із зали.

Відео поширюють у Мережі.

На кадрах видно, як слово бере міністр терористичної країни і в той момент делегати деяких країн починають виходити, не бажаючи слухати брехливі слова російської делегації. У залі засідання відбувається хаос. Російському міністру, очевидно, бойкот не сподобався, тому він розлючено попросив "залишити його у спокої" ("Leave me alone, please").

Серед країн, які бойкотували виступ міністра рф були Литва, Латвія, Естонія, Польща та Україна.

Нагадаємо, що Болгарія не пустила борт із Лавровим та Захаровою, які летіли на зустріч ОБСЄ. Через що довжина маршруту міністерського борту склала близько 4000 км, шлях зайняв понад 5 годин.

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До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття Лаврова.

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