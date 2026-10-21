Ледь не стратили за одне слово: ексдипломат КНДР розповів, як проходять зустрічі з Кім Чен Ином

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / © Associated Press

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Колишній дипломат КНДР Лі Іль Гю, який сім разів зустрічався з Кім Чен Ином, розповів про поведінку північнокорейського лідера за зачиненими дверима. За його словами, під час особистих контактів він бачив не лише звичайні людські реакції керівника країни, а й те, як абсолютна влада може перетворювати навіть незначну помилку на серйозну загрозу для людини.

Про це пише Express із посиланням на інтерв’ю дипломата, оприлюднене у відео на YouTube спільно з проєктами Dimple Video та The NK Guys.

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Що колишній дипломат побачив під час зустрічей із Кім Чен Ином

У листопаді 2018 року Лі Іль Гю координував перебування президента Куби Мігеля Діаса-Канеля в Пхеньяні. Програма дводенного візиту передбачала переговори з Кім Чен Ином, бенкет у комплексі «Мокран» і виступ на стадіоні Першого травня.

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Безпосередньо спілкуватися з північнокорейським лідером дипломату доводилося переважно під час відповідей на його додаткові запитання. Кім Чен Ин цікавився, якими літаками прибули кубинські гості, якій їжі вони віддають перевагу та скільки людей живе на Кубі.

Першу зустріч Лі Іль Гю запам’ятав особливо добре. Вона відбулася в залі для високопосадовців в аеропорту. Дипломат зізнався, що настільки нервував, що чув тремтіння у власному голосі. Однак швидко опанував себе: він розумів, що помилка під час виконання службових обов’язків може мати серйозні наслідки.

За його словами, враження від Кім Чен Ина не цілком відповідало образу майже божественного лідера, який формує державна пропаганда. Водночас дипломат не міг назвати ці зустрічі звичайним спілкуванням двох людей.

«Упродовж цих двох днів я побачив жорстокість Кім Чен Ина, але також побачив звичайну людину», — розповів він. Лі Іль Гю зазначив, що лідер КНДР може сміятися та проявляти увагу до співрозмовників, однак влада, яку він зосередив у своїх руках, робить його поведінку особливо загрозливою для оточення.

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Як перекладач ледь не поплатився за одне слово

Один із випадків, який описав дипломат, стосувався приблизно 60-річного перекладача. За словами Лі Іль Гю, чоловік втрутився в розмову, коли говорив Кім Чен Ин, і цим викликав його невдоволення.

Північнокорейський лідер назвав перекладача зухвалим. Чоловіка негайно відсторонили від роботи поруч із лідером КНДР і заборонили надалі наближатися до керівника країни.

Лі Іль Гю стверджує, що присутні тоді вважали ситуацію настільки серйозною, що чоловік може не вижити. За його словами, перекладач уникнув страти завдяки родичу, який працював у Департаменті організації та настанов, а згодом пройшов так звані сесії критики.

Під час цієї процедури людина має письмово визнавати власні помилки й аналізувати свою поведінку. У випадку перекладача такі заняття тривали тиждень. Дипломат наголосив, що навіть одне критичне зауваження Кім Чен Ина могло докорінно змінити долю людини.

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Яких правил потрібно дотримуватися під час зустрічі з лідером КНДР

За словами Лі Іль Гю, люди, яким дозволено зустрітися з Кім Чен Ином, проходять місяць спеціальної підготовки. Їм пояснюють, як поводитися, відповідати на запитання та уникати рухів, які можуть бути сприйняті як неповага.

Серед основних вимог — не соватися, не розгойдуватися, не робити зайвих рухів і не затримувати погляд на обличчі лідера. Якщо він наближається, потрібно спокійно й шанобливо звільнити йому дорогу, не метушитися та не демонструвати паніку.

Говорити першим також заборонено. Людина має відповідати лише тоді, коли Кім Чен Ин ставить запитання. Відповіді повинні бути короткими, точними й без зайвих подробиць. Дипломат наголосив, що не можна вдавати, ніби знаєш те, чого насправді не знаєш.

Окрема вимога — пам’ятати, що все навколо лідера записують. За словами колишнього дипломата, його секретарі фіксують слова й дії керівника, формально пояснюючи це створенням хроніки революційної історії. Також не дозволяється намагатися виділитися лестощами або демонструвати удавану радість.

Лі Іль Гю підсумував, що Кім Чен Ин залишається людиною, однак усередині Північної Кореї немає інституції, яка могла б притягнути його до відповідальності.

Що відомо про здоров’я Кім Чен Ина

Питання про стан північнокорейського лідера регулярно повертається в міжнародних медіа через закритість КНДР. Південнокорейська розвідка повідомляла, що вага диктатора перевищує 140 кг, і звертала увагу на можливі ризики для серця Кім Чен Ина. Водночас у Сеулі зазначали, що на той момент не спостерігали очевидних труднощів із його пересуванням.

Згодом у соціальних мережах почали поширюватися чутки про кому Кім Чен Ина. У дописах стверджували, що він нібито переніс крововилив у мозок і його терміново доправили до Китаю. Однак медичних документів, офіційних заяв або незалежних доказів госпіталізації не оприлюднили.

На тлі цих повідомлень Північна Корея опублікувала нові фото Кім Чен Ина. За інформацією державного агентства KCNA, 19 жовтня 2026 року він відвідав Національну виставку одягу та взуття в Пхеньяні разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою Чу Е. Публікація фотографій спростувала твердження про те, що лідер КНДР нібито помер, хоча сама по собі не дає змоги оцінити його реальний стан здоров’я.

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