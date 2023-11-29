Ледь не в'їхав у заправку: школярка врятувала учнів, сівши за кермо неконтрольованого автобуса

В Австралії 14-річна дівчинка врятувала шкільний автобус від катастрофи.

Про це пише ABC News.

Інцидент стався у місті Казино на півночі Нового Південного Вельсу.

Автобус, у якому перебувало близько 20 школярів, стояв на розі Фредерік-стріт та Квінсленд-роуд. Але коли автобус рушив до заправки з бензином та мінімаркету, учениця 9-го класу Іззі Міллер помітила, що водія не було на місці.

"Я подивилася, щоб поговорити зі своїм другом, повернулася назад приблизно на дві секунди, і автобус почав рухатися", - сказала вона. "І за кермом нікого не було. Він прямував до бензобака, і ніхто нічого не робив, тому я схопилася, почала діяти і повела його геть".

Школярка сіла за кермо неконтрольованого автобуса / Фото: abc.net.au

Іззі сказала, що її перші думки були про тих, хто був у салоні.

"Якби я нічого не зробила, з дітьми могло б статися щось дуже погане".

Вона стрибнула на сидіння водія і, використовуючи свої здібності до дедукції, швидко натиснула одну з педалей, щоб перевірити, чи це гальмо.

"А потім я кажу: "Добре, він зупинився", натискаю ще раз, і автобус дійсно зупинився".

На кадрах із камер відеоспостереження із мінімаркету було зафіксовано на відео моторошний момент.

Мати Іззі, Ребекка Міллер, сказала, що спільнота хвалить її дочку: "Директор школи сказав, що якби Іззі не поводилася так, як того дня, він робив би зовсім інші телефонні дзвінки".

Мама школярки Ребекка, Іззі Міллер та власниця мінімаркету Ерін / Фото: abc.net.au

Про інцидент повідомили офіцерів поліцейського округу Річмонда, які розпочали розслідування.

Нагадаємо, 30-річна жінка пофарбувала волосся і вдавала з себе 13-річну доньку у школі. Стало відомо, чим усе закінчилося.

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