Ледь не в'їхав у заправку: школярка врятувала учнів, сівши за кермо неконтрольованого автобуса

Усе могло б закінчитися дуже трагічно.
В Австралії 14-річна дівчинка врятувала шкільний автобус від катастрофи.
Про це пише ABC News.
Інцидент стався у місті Казино на півночі Нового Південного Вельсу.
Автобус, у якому перебувало близько 20 школярів, стояв на розі Фредерік-стріт та Квінсленд-роуд. Але коли автобус рушив до заправки з бензином та мінімаркету, учениця 9-го класу Іззі Міллер помітила, що водія не було на місці.
"Я подивилася, щоб поговорити зі своїм другом, повернулася назад приблизно на дві секунди, і автобус почав рухатися", - сказала вона. "І за кермом нікого не було. Він прямував до бензобака, і ніхто нічого не робив, тому я схопилася, почала діяти і повела його геть".
Іззі сказала, що її перші думки були про тих, хто був у салоні.
"Якби я нічого не зробила, з дітьми могло б статися щось дуже погане".
Вона стрибнула на сидіння водія і, використовуючи свої здібності до дедукції, швидко натиснула одну з педалей, щоб перевірити, чи це гальмо.
"А потім я кажу: "Добре, він зупинився", натискаю ще раз, і автобус дійсно зупинився".
На кадрах із камер відеоспостереження із мінімаркету було зафіксовано на відео моторошний момент.
Мати Іззі, Ребекка Міллер, сказала, що спільнота хвалить її дочку: "Директор школи сказав, що якби Іззі не поводилася так, як того дня, він робив би зовсім інші телефонні дзвінки".
Про інцидент повідомили офіцерів поліцейського округу Річмонда, які розпочали розслідування.
Нагадаємо, 30-річна жінка пофарбувала волосся і вдавала з себе 13-річну доньку у школі. Стало відомо, чим усе закінчилося.
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