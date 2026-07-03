ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Ледь не загинув у водоймі: двоє українців врятували поляка після невдалого стрибка

На відпочинку біля водойми чоловік стрибнув у воду головою вниз і пошкодив собі хребет.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Водойма Дика Охла

Водойма Дика Охла / © Dzika Ochla на Facebook

У польському місті Зелена Гура двоє українців врятували молодого поляка, який отримав важкі травми та ледь не загинув після невдалого стрибка у водойму, де офіційно заборонено купання.

Про це повідомляє портал inPoland.

Інцидент стався 28 червняна водоймі Дика Охла, де встановлені попереджувальні знаки про заборону купання.

За попередніми даними, чоловік стрибнув у воду головою вниз і пошкодив хребет. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У пресслужбі поліції Зеленої Гури зазначили, що правоохоронці регулярно патрулюють місцеві водойми.

«Ми щодня патрулюємо кожну водойму, яка знаходиться в зоні нашої відповідальності», — повідомила представниця поліції Анна Баран.

Нові подробиці інциденту розповіли 21-річний Артем та його 23-річний друг Едуард, які першими прийшли на допомогу потерпілому.

За словами Артема, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вирішив повторити стрибки інших відпочивальників.

«У нас був невеликий матрац. Я тримав його за руки на матраці, а мій друг тягнув нас до берега. Ми кричали, щоб викликали швидку допомогу, але спочатку ніхто не реагував», — розповів українець.

До прибуття медиків хлопці стежили за станом потерпілого, контролювали пульс і підтримували з ним контакт, не дозволяючи втратити свідомість.

Наразі офіційні служби встановлюють усі обставини події, тоді як польські рятувальники вкотре закликають не купатися та не стрибати у воду в заборонених і неперевірених місцях.

Нагадаємо, раніше у польському місті Лодзь поліція оголосила розшук чоловіка, який напав на громадянку України, а згодом почав у неї стріляти. Інцидент набув розголосу після того, як знайома постраждалої опублікувала відео з її розповіддю у соціальних мережах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie