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Ледь не загинув у водоймі: двоє українців врятували поляка після невдалого стрибка
На відпочинку біля водойми чоловік стрибнув у воду головою вниз і пошкодив собі хребет.
У польському місті Зелена Гура двоє українців врятували молодого поляка, який отримав важкі травми та ледь не загинув після невдалого стрибка у водойму, де офіційно заборонено купання.
Про це повідомляє портал inPoland.
Інцидент стався 28 червняна водоймі Дика Охла, де встановлені попереджувальні знаки про заборону купання.
За попередніми даними, чоловік стрибнув у воду головою вниз і пошкодив хребет. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
У пресслужбі поліції Зеленої Гури зазначили, що правоохоронці регулярно патрулюють місцеві водойми.
«Ми щодня патрулюємо кожну водойму, яка знаходиться в зоні нашої відповідальності», — повідомила представниця поліції Анна Баран.
Нові подробиці інциденту розповіли 21-річний Артем та його 23-річний друг Едуард, які першими прийшли на допомогу потерпілому.
За словами Артема, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вирішив повторити стрибки інших відпочивальників.
«У нас був невеликий матрац. Я тримав його за руки на матраці, а мій друг тягнув нас до берега. Ми кричали, щоб викликали швидку допомогу, але спочатку ніхто не реагував», — розповів українець.
До прибуття медиків хлопці стежили за станом потерпілого, контролювали пульс і підтримували з ним контакт, не дозволяючи втратити свідомість.
Наразі офіційні служби встановлюють усі обставини події, тоді як польські рятувальники вкотре закликають не купатися та не стрибати у воду в заборонених і неперевірених місцях.
Нагадаємо, раніше у польському місті Лодзь поліція оголосила розшук чоловіка, який напав на громадянку України, а згодом почав у неї стріляти. Інцидент набув розголосу після того, як знайома постраждалої опублікувала відео з її розповіддю у соціальних мережах.