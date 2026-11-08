Ледь не загинув від отруєння: американець судиться з OpenAI через моторошні поради ChatGPT його дружині

Чат-бот OpenAI / © ТСН

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Чоловік із американського штату Північна Кароліна подав позов проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він стверджує, що ChatGPT допомагав його дружині готувати план його вбивства, зокрема підказував небезпечні комбінації речовин та способи отруєння.

Про це повідомляє видання Unilad.

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Позивач Джеймс Ґейтс стверджує, що в липні 2025 року ледь не загинув унаслідок отруєння. Його дружину Шеріл Ґейтс, яка працювала шкільним терапевтом, звинуватили в тому, що вона додавала рецептурні препарати та отруйні рослини до його газованих і енергетичних напоїв.

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За версією позивача, перед цим жінка консультувалася з ChatGPT щодо небезпечних поєднань речовин. У судовому позові також стверджується, що спочатку вона обговорювала з чат-ботом проблеми у шлюбі, але згодом ці розмови нібито переросли в конкретне планування вбивства.

Джеймс Ґейтс заявив, що лише через кілька місяців після отруєння виявив листування дружини з ChatGPT. За його словами, прочитане допомогло йому зрозуміти, що відбувалося.

Про що йдеться у позові

У позовній заяві, поданій до Вищого суду округу Сан-Франциско, стверджується, що ChatGPT не просто відповідав на запитання Шеріл, а й підсилював її недовіру до чоловіка та безпідставні побоювання щодо його намірів.

За твердженням Джеймса, чат-бот нібито надавав дружині практичну інформацію, яку вона могла використати для реалізації задуму. Позивач вважає, що компанія не забезпечила належних запобіжників, які могли б перешкодити такому використанню її продукту.

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Що відповіли в OpenAI

Шеріл Ґейтс раніше висунули кримінальні звинувачення в замаху на вбивство та отруєнні їжі або напоїв. Однак у квітні 2026 року прокурори закрили кримінальну справу через недостатність доказів, повідомляє Los Angeles Times.

Представник OpenAI у відповідь на запити ЗМІ заявив, що компанія заблокувала обліковий запис користувачки та передала інформацію правоохоронцям у межах розслідування.

«Безпека є нашим головним пріоритетом», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, батьки 31-річної американки з епілепсією подали позов проти OpenAI, стверджуючи, що поради ChatGPT переконали їхню доньку відмовитися від ліків і приховати це від медиків.

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