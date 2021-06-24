Ледь не збив пішоходів та відбивався від копів вогнегасником: Варшавою роз'їжджав агресивний українець (відео)

Ледь не збив пішоходів та відбивався від копів вогнегасником: Варшавою роз'їжджав агресивний українець (відео)

Поліція підозрює, що затриманий українець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У польській столиці Варшаві 36-річний українець грубо порушив правила дорожнього руху, а під час затримання застосував проти поліцейських вогнегасник.

Про це пише видання TVN Warszawa.

Інцидент стався, коли українець злісно порушив правила дорожнього руху - виїхав на тротуар і ледь не збив чоловіка з дитиною. На місце негайно викликали поліцейських, але порушник поводився агресивно. Він, зокрема, застосував проти копів вогнегасник, коли ті підійшли до його транспортного засобу.

Українця затримали, але невдовзі той вирвався і намагався втекти. Правоохоронці викликали підкріплення. Загалом у його затриманні брало участь вісім поліцейських.

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"Попри рішучі дії поліції, його агресивність не зменшилась - він продовжував атакувати поліцейських. Його поведінка була настільки агресивною, що йому довелося одягнути шолом, і в лікарні він отримав седативні ін'єкції, які мали незначний ефект", - заявив комісар поліції Варшави Сільвестер Марчак.

У затриманого взяли кров для токсикологічних досліджень. У поліції підозрюють, що українець був в стані алкогольного спʼяніння.

Нагадаємо, раніше у гміні Кодроб Радомського повіту, що у Польщі, нетверезі українці на автомобілі Volkswa gen влаштували гонитву із місцевою поліцією. Коли ж копи їх наздогнали, то ті намагались тікати пішки.

Як повідомлялося, в аеропорту Польщі українка зчинила переполох через невдалий жарт.

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