“Ледве бреде додому”: Рютте жорстко висміяв російський підводний човен біля Франції
Підводний човен “Новоросійськ” сплив біля берегів Франції після технічних проблем. Марк Рютте жартома заявив, що російський флот тепер шукає автомеханіка, а не ворогів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через технічні проблеми її підводного флоту після того, як один з російських човнів був помічений на поверхні біля берегів Франції.
Як повідомляє Reuters, інцидент стався з дизельним підводним човном “Новоросійськ”, який, за даними російського командування, нібито сплив “для дотримання правил плавання у протоці Ла-Манш”. Москва заперечує, що судно зазнало несправностей.
Втім, голландська влада заявила, що підводний човен перебував на буксирі в Північному морі, а Рютте публічно натякнув, що судно насправді “зламане”.
“Зараз у Середземному морі практично не залишилося російської військово-морської присутності. Лише один зламаний підводний човен ледь бреде додому. Яка різниця з “Полюванням за Червоним Жовтнем”! Сьогодні це радше пошук найближчого автомеханіка”, — сказав Рютте під час виступу у Словенії.
Раніше тіньовий Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляв, що на “Новоросійську” стався витік палива в трюм, що нібито підвищувало ризик вибуху.
Морське командування НАТО оприлюднило знімки французького фрегата, який спостерігав за російським підводним човном біля берегів Бретані. Судно, введене в дію 2014 року, оснащене крилатими ракетами “Калібр”.