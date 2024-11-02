Легалізація "гріхів": скільки податків платять американці за свої шкідливі звички

Податки від продажу канабісу в США виявились на порядок нижчими від податкових надходжень за продаж тютюну та алкоголю.

Попри пропаганду здорового способу життя, соціальну рекламу та високі податки на товари, вживання яких вважається шкідливими звичками, перемогти людські "гріхи" поки що не вдається. Втім уряди всього світу не соромляться заробляти на залежностях, зокрема на продажу канабісу, тютюну та алкоголю, а також на гральному бізнесі.

Про те, скільки податків платять за свої "гріхи" громадяни Сполучених Штатів, розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Як не дивно, продаж канабісу, який легалізований у 24 штатах США, додає в американський бюджет лише маленьку краплю.

За інформацією Железняка, у 2023 році податкові надходження від продажу канабісу в різних штатах США були такими:

Каліфорнія – $567,4 млн (0,24% від всіх податків штату); Вашингтон – $460,3 млн (1,23%); Іллінойс – $278,2 млн (0,44%); Мічиган – $270,4 млн (0,70%); Колорадо – $263 млн (1,33%); Аризона – $176,2 млн (0,78%); Орегон – $169,4 млн (0,88%); Массачусетс – $168,1 млн (0,41%); Невада – $121,5 млн (0,99%); Монтана – $49,4 млн (1,05%).

За чотири найпоширеніші шкідливі звички американці у 2023 році загалом сплатили податків на суму майже 40 мільярдів доларів, зокрема:

від продажу канабісу – понад 2,9 млрд;

від продажу алкоголю – 11 млрд;

від продажу тютюну – 12,5 млрд;

від грального бізнесу – 13,5 млрд.

Нагадаємо, в серпні 2024 року в Україні легалізували медичний канабіс. Марихуану, її смоли, екстракти та настоянки тепер дозволені (їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин), але придбати препарати можна буде тільки за електронним рецептом.

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