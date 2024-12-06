Легендарний наркобарон вийшов на волю після 25 років ув'язнення – фото, подробиці

Один із найстрашніших наркобаронів світу вийшов із в'язниці в США і, як очікується, повернеться до своєї рідної Колумбії.

Про це повідомляє Daily Star.

Фабіо Очоа Васкес вийшов на волю раніше цього тижня після 25 років ув'язнення за злочини, пов'язані з наркотиками.

Члена картелю дуже боялися, але йому вдалося накопичити величезні статки після того, як він, як стверджувалося, мав величезну владу над ринком кокаїну в Колумбії. За даними Бюро в'язниць США, він відбув лише 25 років із 30-річного терміну ув'язнення.

67-річний Очоа заробив свої статки наприкінці 1970-х і в 1980-х роках разом зі своїм братом. Вони накопичили стільки грошей у США, що Очоа потрапив до списку мільярдерів журналу Forbes.

Злочинець жив у Маямі і керував розподільчим центром, який раніше був частиною кокаїнової імперії Пабло Ескобара.

Фабіо Очоа Васкес / Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно він був зображений у популярному серіалі "Нарко" на Netflix. Кажуть, що наркоімперія перемістилася більше до Мексики, ніж до Колумбії, але Очоа з'явився в серіалі в повній відповідності до форми. Його показали молодшим сином елітної родини з Медельїна, яка займалася конярством і була заможною, на відміну від Ескобара, який походив із більш скромних верств населення.

Вперше Очоа зіткнувся з неприємностями через свою ймовірну роль у програмі боротьби з наркобізнесом 1986 року. Вони пообіцяли, що наркобаронів не видаватимуть США. На той час він був у списку "Дюжини найбільш розшукуваних" колумбійських наркобаронів.

Його знову заарештували 2001 року, коли під час масштабного поліцейського розслідування було викрито декількох контрабандистів наркотиків. Очоа був ідентифікований разом із 40 іншими, але він був єдиним, хто добровільно зголосився постати перед судом.

Фабіо Очоа Васкес / Фото: Getty Images

Ця поява в суді призвела до того, що він був засуджений до 30 років ув'язнення. Інші підозрювані відбулися набагато м'якшими вироками, оскільки більшість з них співпрацювали з урядом, а Очоа – ні.

Представники правоохоронних органів кажуть, що його запаси наркотиків так і не були повністю конфісковані, а частина контрабанди все ще перебуває на волі, так само як і його колишні спільники. "Він не піде на пенсію бідною людиною, це точно", - сказав Річард Грегорі, помічник прокурора США у відставці.

Нагадаємо, українські дрони намагалися перекинути наркотики через Гібралтар. БпЛА задіяли для перевезення наркотиків з Африки до Іспанії.

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