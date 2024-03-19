Легіон "Свобода Росії" показав, як знищує армію РФ у Бєлгородській області (відео)

Бійці легіону зазначили, що регулярно залишають путінські війська без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою.

Добровольці легіону "Свобода Росії" показали відео, як на околицях села Журавлівка Бєлгородської області знищують пріоритетні цілі армії РФ.

Бійці опублікували цей ролик у своєму телеграм-каналі.

У дописі вказано, що взвод ударних безпілотників "ГРОЗА" РУБпАК легіону "Свобода Росії" знищує пріоритетні цілі на околицях Журавлівки одну за одною, та регулярно залишає путінські війська без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою.

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На відео зафіксовані прицільні удари по позиціях російської армії, знищення системи радіоелектронної розвідки, БМП, автомобілів та вантажівки з особовим складом противника, гаубиці Д-30 та ураження пункту управління ворога.

"Росія буде вільною", – наголошується в кінці ролика.

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Нагадаємо, 19 березня голова штабу РДК Олександр "Фортуна" повідомив, що російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з ворогом у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви.

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