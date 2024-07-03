Легіон "Свобода Росії" вразив російський корабель "Серпухів": стали відомі подробиці

Легіон “Свобода Росії” вразила російській корабель “Серпухів” проекту 21631 “Буян-М”. Він вважається одним із найсучасніших ракетних катерів у складі флоту РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Легіону “Свобода Росії”.

“Нарешті можемо поділитися деталями спеціальної операції на МРК “Серпухів”, проведеної патріотами вільної Росії зі складу Легіону “Свобода Росії” та добровольцем із позивним “Гога”. МРК ”Серпухів” проекту 21631 “Буян-М” - це один з найсучасніших ракетних катерів у складі флоту РФ, який був спущений на воду у 2015 році і здатний використовувати "калібри" та “онікси”, - розповіли в Легіоні.

Там зазначили, що “Гога” вийшов на зв'язок із Легіоном у 2023 році. Тоді він був чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці.

Довгий час, із загрозою для власного життя, він надавав Легіону важливу інформацію. Після того, як перебування на кораблі та подальша робота на користь сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Внаслідок проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації.

“Цей прояв опору демонструє, що в Росії залишається багато вільних людей, які готові до знесення режиму Путіна. Частина воює в російських добровольчих підрозділах, а частина опирається і послаблює нашого спільного ворога всередині РФ. Ми закликаємо росіян приєднатися до опору всередині путінської Росії для перемоги над терористичним режимом Кремля”, - підкреслили в Легіоні.

Нагадаємо, що у Криму окупанти тимчасово перекрили міст через Керченську протоку.

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