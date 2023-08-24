Lego почне продавати конструктор із нанесеним шрифтом Брайля: коли він надійде у продаж

В першу чергу конструктор з'явиться у Великій Британії, Ірландії та США.

Компанія Lego планує почати створювати конструктори із нанесеним на нього шрифтом Брайля. Так вони хочуть допомогти дітям із порушеннями зору навчитися читати сенсорний алфавіт.

Про це пише Guardian.

Як зазначається, вже три роки виробник іграшок безплатно надає спеціалізовані конструктори, які були випробувані та розроблені в партнерстві з організаціями незрячих. Конструктор отримують кілька шкіл і служб, які обслуговують дітей із порушеннями зору.

А вже з наступного місяця такі іграшки надійдуть у масовий продаж. Конструктор для дітей віком від шести років можна буде придбати в шести країнах: зокрема, у Великій Британії, Ірландії, США та Австралії.

Італійська, німецька та іспанські версії конструкторів з'являться у 2024 році. Набори включатимуть ідеї для низки навчальних ігор, у які сім’ї зможуть грати разом.

Нагадаємо, що Apple може відкласти продаж просунутих версій нових iPhone 15.